Enem 2020: educação e saúde são apostas para redação

Já adaptado aos estudos on-line, que se tornaram obrigatórios em tempos de pandemia, Lucas Santiago também aposta no tema educação para a redação do Enem (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





A questão mais esperada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que faz girar apostas em qualquer curso preparatório é, sem dúvida, o tema da redação. Em tempos de coronavírus, o assunto, na crista da onda há quase um ano, poderia ser o grande “homenageado”, mas, como de previsível a prova mais importante e decisiva da avaliação nada tem, vale a pena desconfiar e se ligar em outras possibilidades. Hoje, o Estado de Minas mostra algumas delas e, nos próximos dias, faz também um giro por conteúdos das outras áreas do conhecimento cobradas nas versões impressa e digital, com dicas preciosas de quem é fera nas matérias.





Ao lado de códigos e linguagens e ciências humanas, a redação é a vedete do primeiro domingo de provas da edição 2020. Tem uma estrutura fixa de texto que, se obedecida do início ao fim, pode garantir sucesso na pontuação. Ir bem ou mal nela é praticamente a chave para carimbar ou não o passaporte para a universidade. “Importante lembrar que a prova é atual, mas ela não visa à polêmica. E tivemos várias envolvendo a COVID-19. Por isso, acredito que o governo vai evitar esse assunto”, aposta a coordenadora da área de redação da Rede Chromos de ensino, Janiny Nominato.





Segundo ela, publicações nas páginas oficiais do governo são fortes indicativos de temas. “Em sua página e no Instagram, o Ministério da Educação (MEC) postou vários artigos, fotografias e mapas mentais sobre a redação e outras áreas. Isso ajuda os alunos que estão se preparando a distância a ter um norte ou, pelo menos, tentar identificar um ‘spoiller’ da redação”, afirma. Nesse sentido, publicações que envolveram repostagens do MEC e de outros ministérios ganham força. “No início do ano, tivemos uma repostagem do MEC sobre tabagismo. A área da saúde é possível e engloba vários temas. Outros aspectos são os diferentes programas educacionais, como o dedicado à formação de professores de alfabetização. Há também programa de incentivo à leitura e à família. O assunto alfabetização está bem em evidência”, diz Janiny.





Uma aposta que não descarta possibilidade de dar zebra. “Há um universo tão vasto de temas e quando pensamos na questão da COVID-19 mesmo, se o governo optar por falar, terá de trazer estrutura temática bem delimitada. Em relação a temas que podem cair, já tivemos surdos, violência contra a mulher, intolerância religiosa e as temáticas foram fiéis a tudo que estava acompanhando os governos da sua época. Seria a grande zebra (COVID), mas é o que as pessoas estão vivendo”, ressalta a coordenadora do Chromos.





Nesse caso, Janiny explica que a delimitação de temas de difícil discussão pelo fator controverso se faz por meio de intervenções possíveis, uma vez que o candidato precisa se mostrar crítico em situações-problema no mundo. A exemplo do tema de 2016, quando foram cobrados caminhos para combater o racismo no Brasil e caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, na segunda e primeira aplicações, respectivamente. “Algo que pode suscitar polêmica estará relacionado a alguma sugestão e intervenção. Assim, caminhos para amenizar impactos da COVID-19 cobra do candidato que ele se demonstre preocupado com uma intervenção e o governo sai pela tangente dessas polêmicas.”





Com cerca de 50 redações feitas este ano, o estudante Lucas Santiago, de 20 anos, aluno do pré-vestibular Chromos, se preparou não apenas para ir bem, mas para tirar nota 1 mil. Ao longo da preparação em 2020, foram quatro notas máximas. Em casa, em Belo Horizonte, ele brinca que tem um texto em cada cômodo, pois escreve e passa para os pais lerem. “Quando saí do ensino médio não estava realmente preparado para fazer uma redação totalmente coerente com o que pede o Enem. Além da maturidade que ganhei, no curso preparatório há um direcionamento dos professores para atender aos objetivos pretendidos. Saí de uma nota 680 no fim do ensino básico para 920 no ano passado”, conta o jovem, que quer cursar medicina.





Assim como a professora Janiny, Lucas aposta em temas relacionados ao eixo da educação. “Em 2019, uma semana antes da prova, publicaram ações de democratização de acesso ao cinema e foi esse o tema”, lembra. “Estamos vivendo uma revolução nos paradigmas da educação, mostrando que temos muito a aprender e evoluir”, ressalta. “Prefiro o ensino presencial, mas me adaptei ao on-line e no curso que quero é preciso capacidade de se adaptar. Estou fazendo o que posso para ter o melhor rendimento possível. A mudança veio forçada e enfrentou muita gente conservadora nessa área, embora houvesse há muito tempo movimento pregando ensino remoto”, diz.