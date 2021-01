Enem: Justiça mineira deixa a decisão de adiamento para tribunal paulista

Justiça mineira se declara incompetente para julgar o pedido de adiamento de Enem, feito pelo PDT, e remete a decisão para o tribunal de São Paulo (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) imbróglio envolvendo a manutenção ou não do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos e, agora, a questão não só persiste, como saiu de Minas novamente para as mãos da Justiça de São Paulo, que poderá definir o futuro de 568 mil mineiros inscritos na avaliação. A Justiça mineira saiu pela tangente noenvolvendo a manutenção ou não donos próximos dois domingos e, agora, a questão não só persiste, como saiu de Minas novamente para as mãos da, que poderá definir o futuro deinscritos na avaliação.

O juiz federal Daniel Carneiro Machado considerou que, como o mandado tem pedido idêntico na 12ª Vara Cível Federal de São Paulo,“torna-se evidente o risco de julgamentos conflitantes em afronta aos princípios da isonomia e segurança jurídica, de modo que as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo Federal já prevento para análise conjunta das demandas”, proferiu em sua decisão.



“Declaro a incompetência absoluta deste Juízo da 21ª Vara Federal de Belo Horizonte e, por conseguinte, determino a remessa dos autos, com urgência, ao Juízo da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo.”





O problema é que a 12ª Vara já se pronunciou: indeferiu ação movida pela Defensoria Pública da União (DPU) solicitando o adiamento do exame, sob alegação do avanço da pandemia de coronavírus no país. Em Minas, a ação foi elaborada pelo gabinete da deputada Duda Salabert e impetrada pelo seu partido, o PDT, também argumentando alto risco em plena pandemia.





A chefe de gabinete da vereadora e advogada Clarissa Cotrim, uma as responsáveis pele elaboração do mandado, explica que como foram feitos dois pedidos, um para suspender em Minas, outro para todo país, a decisão do juiz mineiro está correta no que diz respeito ao âmbito nacional. “Mas, o mais acertado, era julgar o pedido de suspensão em Minas, declarar prejudicado o de suspensão nacional e remeter apenas essa parte da matéria para São Paulo”, afirma. “Ela (12ª Vara de São Paulo) vai ter que apreciar o nosso pedido de suspensão em Minas, o que não fez ainda.”





E como a decisão do tribunal paulista, embora dando aval à aplicação do Enem, permite a autoridade local suspendê-lo, a equipe jurídica da vereadora vai interpelar o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 em BH sobre o adiamento. Em todo o país, são esperados 5,6 milhões de participantes nos dois domingos de prova impressa. Em Minas, 568 mil estudantes confirmaram participação na avaliação.