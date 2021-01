Enem 2020: estudantes reclamam de salas cheias para fazer a prova

Estudantes na PUC-MG, Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, entrando para começarem as provas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) COVID-19 em todo país, estudantes realizam neste domingo (17/01) a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O horário de início da prova foi 13h30 e enquanto não se iniciava, vários candidatos usavam as redes sociais para reclamar das inadequações dos locais da prova. Em meio ao aumento de casos daem todo país, estudantes realizam neste domingo (17/01) a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (). O horário de início da prova foi 13h30 e enquanto não se iniciava, vários candidatos usavam as redes sociais para reclamar dasdos locais da prova.









Alguns deles utilizam as redes sociais para reclamar do distanciamento social nas salas que as provas estão sendo aplicadas. “Tem 40 pessoas na minha sala e 32 na do lado, grande distanciamento #Enem2020”, escreveu um jovem no Twitter.





E esta está sendo a reclamação de mais pessoas que estão fazendo a prova. “Oi @inep_oficial tudo bom?? Você disse que ia ter distanciamento mas minha sala tá cheia viu e com as janelas fechadas”, disse outro perfil.





oi @inep_oficial tudo bom?? vc disse que ia ter distanciamento mas minha sala ta cheia viu e com as janelas fechadas



Alguns locais, as pessoas estão relatando que algumas medidas básicas que o Inep anunciou não estão sendo tomadas. “Não tem ninguém medindo a temperatura ou dando álcool em gel, todas as salas atingiram capacidade máxima e não tem mais sala para realizar a prova”, comentou uma internauta.

Uma outra conta no Twitter chegou a dizer que a prova dela foi cancelada pela capacidade máxima. “Gente cancelaram meu Enem pelo limite de pessoas. Socorro agora eu faço só 2ª aplicação”, escreveu.





