Enem 2020: Portal Uai e Chromos divulgam gabaritos extraoficiais

Por causa da pandemia da COVID-19, o Enem 2020 foi adiado e foi dividido em duas versões. Nos dias 17 e 24 de janeiro, serão aplicadas as provas na versão impressa, tradicional. E em 31 de janeiro e 7 de fevereiro, será aplicado, pela primeira vez, o Enem digital, com provas pela internet.









Gabarito Chromos Enem envolve uma equipe de mais de 100 professores de diversas áreas do conhecimento e especialistas no exame. Além de fechar e lançar as respostas, que estarão disponíveis no Portal Uai após o encerramento do dia de prova, eles vão gravar vídeos em tempo real resolvendo e comentado as questões. Os vídeos com as questões comentadas estarão disponíveis nas redes sociais do preparatório (Instagram, Facebook, Twitter e Youtube).















Para ter acesso exclusivo aos gabaritos, os interessados devem se inscrever no hotsite do Chromos . Assim, receberão o aviso da publicação no celular. Quem se inscrever, também poderá acessar a Revisão Final do Enem e Aulão da Véspera. O último será realizado em 23 de janeiro, um dia antes da aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Vale lembrar que, para evitar a infecção pelo coronavírus, os candidatos terão que seguir uma série de regras . A máscara que cubra o nariz e a boca entra na lista de itens obrigatórios para quem vai fazer a prova. Quem estiver sem a proteção, não poderá fazer o Enem.





A máscara só poderá ser retirada nas seguintes situações: no momento da identificação do candidato; para que seja trocada por outra levada pelo candidato; ou para se alimentar ou beber água durante as provas. Além disso, é preciso manter o distanciamento entre as pessoas. A disposição das carteiras nas salas também vai garantir o afastamento.





Vale lembrar que quem testar positivo para a COVID-19, apresentar sintomas da doença ou de outro problema infectocontagioso até o dia do exame precisa avisar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na Página do Participante e pelo telefone 0800 616161. Se houver condições, essas pessoas poderão comparecer à reaplicação do Enem 2020 nos dias 23 e 24 de fevereiro.









Confira a programação do Gabarito Chromos Enem