COVID-19: diretor responsável pelo Enem morre em Curitiba

O diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), general Carlos Roberto Pinto de Souza, morreu nesta segunda-feira (11/01) em decorrência da COVID-19. Carlos tinha 59 anos e estava se tratando da doença em Curitiba (PR) desde o final do ano passado.





A diretoria comandada pelo general é a responsável por elaborar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O militar assumiu o cargo de diretor em agosto de 2019, mas antes já tinha ocupado a direção do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e do Centro de Defesa Cibernética do Exército.





O Inep emitiu uma nota de pesar pela morte do general, mas a causa da morte não foi citada no texto.





“A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep”, diz a nota.





De acordo com o instituto, Carlos Roberto participou da concepção do Enem Digital e do Novo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), trabalho este que o general estava se dedicando fielmente.







Adiamento









Entidades científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), além de organizações como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) também defendem o adiamento do exame.





O Governo Federal, até o momento, mantém o cronograma da realização das provas.