Enem 2020: memes são marcados por ironia e humor; divirta-se

Meme ironiza ansiedade de candidatos do Enem 2020 (foto: Twitter/Reprodução)

Mais uma vez as redes sociais foram tomadas por memes sobre o. Neste domingo (17/01) foi aplicada a primeira prova do exame na maior parte do Brasil. Assim como nas últimas edições do exame, os candidatos atrasados e o tema da redação inspiraram inúmeros memes. Neste ano, a realização da avaliação no contexto detambém foi criticada com humor e criatividade.

No, “enem”, “enem2020” e “show dos atrasados” figuram entre os assuntos mais comentados do dia e as imagens, vídeos e comentários rendem ironias ao comportamento de candidatos, às aglomerações de alunos, ao governo federal e ao Ministério da Educação.

Confira alguns memes abaixo:

Dicas da BCharts para o Enem 2020:



- leia a prova com atenção

- não esqueça o documento e a caneta preta

- saia da prova falando que levou lanche a toa pois não está sentindo o gosto de nada, eliminando a concorrência na semana que vempic.twitter.com/VMKH5zncZQ %u2014 BCharts (@bchartsnet) January 17, 2021

eu vendo que o Enem já é hoje e eu tô no Twitter vendo meme#Enem2020 pic.twitter.com/DfWQmt9jhK %u2014 harry :')%uD83D%uDCAB (@harry_grande3) January 17, 2021

Eu no Enem tentando lembrar como escreve meu nome pic.twitter.com/wV89UA22wG %u2014 Memes da Vida (@memesdavidaofc) January 17, 2021

"durmam cedo pq uma boa noite de sono ajuda na concentração pra prova"



eu de 11 hrs da noite morrendo de rir com os memes da #Enem2020 pic.twitter.com/d3bPwxlf7N %u2014 iara vai fzr Enem valendo (@iarafiigueireds) January 17, 2021

