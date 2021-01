Enem 2020: Mc Fioti é citado na prova de linguagens

AM

MC Fioti foi citado no primeiro dia de provas do Enem 2020 (foto: Instituto Butantan/Reprodução) Mc Fioti está entre os assuntos mais falados nas redes sociais. O funkeiro, dono do hit “Vai com o bum bum tam tam”, foi citado em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O nome doestá entre os assuntos mais falados nas redes sociais. O funkeiro, dono do hit “”, foi citado em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio ().

Nas redes sociais, internautas falaram sobre o assunto. "Não acredito que o Fioti apareceu no Enem", postou uma jovem. "Meu deus, Fioti e Neymar foram citados no Enem", postou outro.

Além do funkeiro, o jogadores de futebol Neymar e Martha também foram citados.

Gravação no Instituto Butantan

O funkeiro também gravou um clipe na sede do Instituto Butantan para promover a vacina Coronavac. A música acabou voltando para as "paradas" depois da divulgação da eficácia da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o instituto paulista.





Após a viralização, o funkeiro foi até a sede do instituto gravar uma nova versão que vai fazer parte da campanha de vacinação. Na letra, modificada, Fioti canta: “A vacina saliente, que vem curar a gente”.

%uD83D%uDC4A%uD83C%uDFFD a turma do Butantã com Mc Fioti pic.twitter.com/1Yei6WDVXa %u2014 Manuela (@ManuelaDavila) January 17, 2021





Veja alguns comentários

O auge pra mim foi o MC fioti ser citado na prova do enem #enem2021 pic.twitter.com/ZaFuOq3Mi4 %u2014 bixxcoitera %u24C5 (@gabigduda) January 17, 2021

Eu quando vi uma questão no enem falando do mc fioti // o chef de sala olhou pra mim %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 #Enem2020 #enem2021 pic.twitter.com/Dptka2PY4e %u2014 Thaynellope%uD83D%uDC07%uD83D%uDCA5 (@thaylinegms) January 17, 2021

Questão sobre o MC Fioti, a música bumbum TamTam...a pergunta mó séria...

Meu cérebro: pic.twitter.com/pgU7yYaVMq %u2014 Rafa(ela)%u2728 (@rafaelasgomes17) January 17, 2021