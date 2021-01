Enem 2020: Medo de COVID-19 e erros de informações elevam tensão no 1º dia

Portaria da PUC-MG, na unidade do Coração Eucarístico, em Belo Horizonte neste domingo (17/01) para aplicação do Enem 2020 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Enem) 2020 levantou diversas polêmicas sobre a realização da prova em meio à pandemia de coronavírus. Alguns inscritos, relataram que a maior preocupação não era a prova e sim o medo de contrair a doença. Além disso, também tiveram reclamações de estudantes em relação às medidas de segurança contra a COVID-19 nos locais de prova e erros de informações.



O jovem explica por que pensou em não fazer a prova. “Faço procedimentos todo mês no Hemominas e estou tendo todo o cuidado. Pensei em desistir porque estou me resguardando tanto em casa, só saindo o mínimo possível, tendo todo o cuidado. Então você tem aquele medo porque não são só uma ou duas horas com as pessoas. É muito tempo dentro de uma sala”, explicou.

Tem 40 pessoas na minha sala e 32 na do lado, grande distanciamento #Enem2020 %u2014 Let's (@let_arau) January 17, 2021



Segundo ele, a desinformação também contribui para sua preocupação. “O INEP não orientou sobre a distribuição nas salas, já vi muita reclamação da ocupação. Dá medo”, ressaltou. Porém, o estudante disse que decidiu fazer a prova pois não sabe como será a próxima edição, em função da pandemia. “A gente estuda o ano inteiro e se perde uma oportunidade. A gente não sabe como vai ficar o Enem em 2021. Tá tudo muito incerto, então é melhor garantir esse ano”, afirmou.









E não foi só ele que teve esta apreensão quanto ao coronavírus. Carolina Manzali Bottcher, de 18 anos, está realizando o exame pela segunda vez. Ela quer fazer Ciências Biológicas e conta que está tranquila em relação às provas. “Acho que vai ser uma prova tranquila. Estou mais preocupada com a questão da doença”, disse. Para ela, a realização do Enem em meio à pandemia é perigosa. “A cidade está toda em lockdown e colocar um monte de adolescentes em salas, que eu imagino que estejam lotadas, para fazer uma prova, acho muito incoerente”, ressalta. Sobre a possibilidade do exame ser adiado, ele diz que aumentou sua ansiedade. “Até ontem (sábado 16/01)a gente não sabia se ia ter ou não”, relatou. Lucas foi até a PUC Minas de carro por aplicativo e chegou mais cedo para evitar o contato com outras pessoas.E não foi só ele que teve esta apreensão quanto ao coronavírus. Carolina Manzali Bottcher, de 18 anos, está realizando o exame pela segunda vez. Ela quer fazer Ciências Biológicas e conta que está tranquila em relação às provas. “Acho que vai ser uma prova tranquila. Estou mais preocupada com a questão da doença”, disse. Para ela, a realização do Enem em meio à pandemia é perigosa. “A cidade está toda em lockdown e colocar um monte de adolescentes em salas, que eu imagino que estejam lotadas, para fazer uma prova, acho muito incoerente”, ressalta.

oi @inep_oficial tudo bom?? vc disse que ia ter distanciamento mas minha sala ta cheia viu e com as janelas fechadas



só pra deixar de avisa #Enem2020 %u2014 victor (@victoraujs) January 17, 2021



Carolina preparou um kit com máscaras para trocar ao longo da tarde e álcool em gel para higienizar as mãos e chegou mais cedo à PUC Minas para evitar aglomeração na porta. Quanto à possibilidade do exame ser adiado, para ela, a incerteza não teve tanta influência. "Aumentou um pouco minha ansiedade porque já me preparei o ano inteiro. Se adiar tem que estudar mais, não sei se posso acabar esquecendo algum conteúdo”, afirmou.

Salas cheias

Apesar de várias reclamações em relação a aplicação da prova em meio à pandemia de COVID-19, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) justificou que seguiria todas as recomendações das autoridades sanitárias contra o novo coronavírus. No entanto, não é o que os participantes relataram.

Alguns deles utilizam as redes sociais para reclamar do distanciamento social nas salas que as provas estão sendo aplicadas. “Tem 40 pessoas na minha sala e 32 na do lado, grande distanciamento #Enem2020”, escreveu um jovem no Twitter.

Informações erradas

Além das reclamações em relação ao coronavírus e às medidas de prevenção, também tiveram inscritos que ficaram prejudicados com informações erradas dos voluntários nos locais de aplicação. Beatriz Abreu Avelar, de 19 anos, foi fazer a prova e pediu a orientação de ajudantes na porta da PUC-MG, no campus da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.



Segundo ela, ao chegar na sala confirmada pelos funcionários, os aplicadores chamaram o coordenador informando que ela estava no local errado. "Eu tinha entrado no prédio e pedi a ajuda de uma moça que estava lá para confirmar o local de prova dos estudantes. Ela me informou o andar que eu precisava me direcionar e minha sala", disse.

Ao chegar na sala, Bratriz disse que os aplicadores verificaram a incompatibilidade, certificando de que ela não estava no local correto, mas os portões já haviam sido fechados. "Eu estava com o cartão de confirmação em mãos, mostrando que eu estava na sala certa, mas meu nome não foi localizado. Eles chamaram o coordenador, que pediu meu CPF para confirmar e logo em seguida ele chamou os seguranças para me acompanhar até a saída", afirmou.

Na porta do prédio, ela encontrou mais pessoas que tiveram um erro na aplicação da prova e não foram autorizadas a realizar o exame. Beatriz gravou um vídeo relatando sobre o assunto.

Ela informou que vai relatar o erro ao Inep e entrar com algum recurso para realizar a prova na segunda chamada ou de forma on-line.

