TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, nesse sábado (7/10). O presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, avaliou que a queda da taxa básica de juros (Selic), promovida pelo Banco Central (BC), é positiva, mas ainda “insuficiente para o crescimento econômico do país”. O empresário foi o entrevistado do programa “EM MINAS” da, nesse sábado (7/10).









A Selic esteve por mais de um ano em 13,75%, subindo consecutivamente durante mais de três anos. Em agosto, o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) promoveu um primeiro corte de 0,5 pontos percentuais. O mesmo corte foi realizado em setembro e atualmente a taxa está em 12,75% ao ano









Nadim avaliou que uma Selic baixa é sempre o ideal para o comércio. “Momentos em que você tem uma taxa de juros muito baixa, competitiva, são momentos em que o comércio de modo geral pode trabalhar melhor a questão da proposta para o consumidor” , completou.







