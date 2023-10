430

TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, que foi ao ar para todo o estado nesse sábado (7/10). Durante a conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário trouxe a visão sobre a Reforma Tributária que tramita no Congresso Nacional, que para ele é fundamental para modernizar o setor ao acabar com a cobrança de “imposto sobre imposto”. O presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, foi o entrevistado da vez no programa “EM MINAS” da, que foi ao ar para todo o estado nesse sábado (7/10). Durante a conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário trouxe a visão sobre a Reforma Tributária que tramita no Congresso Nacional, que para ele é fundamental para modernizar o setor ao acabar com a cobrança de “imposto sobre imposto”.









O presidente da Fecomércio Minas ainda avaliou o aumento da alíquota adicional de 2% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) sobre produtos considerados supérfluos, proposto e sancionado pelo governador Romeu Zema (Novo), na ótica da reforma do sistema. “Quando se fala em 2%, ele não aumenta 2% na ponta para o consumidor. Se a cadeia (de produção) for longa esses 2% é imposto sobre imposto e no final vai aumentando muito mais, por isso nós precisamos da reforma tributária”, afirmou.





Na quinta-feira (5/10), Nadim e a Fecomércio sediaram o Inova Varejo Belo Horizonte , onde promoveram um painel de debate sobre a reforma tributária com o deputado Reginaldo, coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária no Congresso Nacional. Atualmente o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, que altera o sistema tributário brasileiro, está sendo apreciado no Senado e a previsão do petista é que a proposta seja promulgada até o fim de novembro.





A premissa das mudanças é simplificar a cobrança de imposto, criando uma alíquota única e mudando o conceito da tributação na origem para a tributação no destino. “Eu acredito que hoje muitas das empresas que estão no simples, e é a maioria delas porque o simples veio para simplificar os impostos, elas talvez migrem para o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) exatamente pela simplicidade. As coisas naturalmente vão se ajustando. Nós somos 100% a favor da reforma tributária que ainda necessita de ajustes, mas esses ajustes eles irão ocorrer na Lei Complementar que é no próximo ano”, completou o empresário.











O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.