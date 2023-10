430

O presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, é o entrevistado da vez no programa "EM MINAS", que vai ao ar na TV Alterosa, neste sábado (7/10) , às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário abordou temas importantes para o setor, como a reforma do sistema tributário que atualmente tramita no Congresso Nacional.









O bate-papo abordou outros pontos, como perfil do consumidor mineiro, inovação no setor de comércio de bens e serviços, recuperação do empresário após a pandemia de COVID-19 e projeções para o fechamento do ano de 2023. Nadim ainda ressaltou que a importação de produtos comprados pela internet em até US$ 50 sem taxação tem causado uma competição desleal e prejudicando o mercado interno.





