Dia das Crianças será de menos movimento em BH, aponta pesqusia Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A pretensão de compra para o Dia das Crianças caiu em comparação ao ano anterior em Belo Horizonte. A porcentagem, que em 2022 era de 44,29%, agora é de 41,90%, o mesmo patamar de 2018.

É o que aponta a pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de MG (Ipead/UFMG), aplicada juntamente com o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICC BH).

Dentre os consumidores que pretendem presentear, o valor médio dos presentes a serem adquiridos em 2023 é de R$ 83,52 para cada criança.

Em relação ao ano passado, houve um aumento da parcela que afirma pretender gastar valor igual ou superior, que passou de 64,28% para 74,70%. O crescimento é de cerca de 16%.

Desse modo, a pesquisa indica que, neste Dia das Crianças, o comércio na capital terá menos movimento em termos de volume de compras, mas o valor médio gasto será superior ao de 2022.

Para o resultado, foram entrevistados 210 consumidores, que responderam à pesquisa do ICC BH de forma presencial, seguindo o mesmo dimensionamento amostral e recortes por sexo e renda familiar.

A pesquisa aponta que os resultados obtidos são importantes porque permitem ao empresário do comércio varejista mineiro avaliar as opiniões e as expectativas dos consumidores em tempo real com o objetivo de planejar melhor o seu negócio em termos de estoques, contratações e investimentos, dentre outros.