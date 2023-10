430

preço médio da carne tem aumento em BH JairAmaral/EM/D.A Press

O preço médio das carnes bovina, suína e de frango teve aumento em Belo Horizonte. A pesquisa do MercadoMineiro consultou 39 casas de carnes da capital, entre os dias 27 a 29 de setembro.

Em um mês, o preço médio da picanha passou de R$ 61,46 para R$ 63,17, reajuste de 2,80%. O alcatra passou de R$ 44,05 para R$ 44,57, aumento de 1,18%. O chã de dentro subiu de R$ 40,57 para R$ 40,99, diferença de 1% a mais.

Na carne suína, alguns cortes tiveram aumento, como o quilo do lombo inteiro, que custava R$ 20,42 e passou R$ 20,83, 2% mais caro. O preço do quilo do pé de porco, que era R$ 10,56, foi a R$ 10,80, aumento de 2,24%. O quilo da bisteca, antes com preço médio de R$ 18,61, agora custa R$ 18,94, aumento de 1,8%. O quilo do pernil sem osso subiu de R$ 18,79 para R$ 19,12, 1,78% acima do preço médio anterior.

O frango foi o que mais subiu pelo preço médio. O quilo do pé de frango, que custava R$ 6,91 foi a R$ 7,30, reajuste de 5,6%. O quilo do peito de frango, de R$ 12,36 subiu para R$ 12,75, diferença de 3,13%. O coraçãozinho custava em média R$ 28,36 e agora custa R$ 29,44, aumento de 3,81%. E o quilo da asa de frango, que custava em média R$ 16,30, subiu para R$ 16,71 (+2,52%).

Variação

Se comparado ao preço mínimo e máximo encontrado, nos cortes bovinos, houve variação de até 143%, como aconteceu no quilo da picanha tradicional que pode custar de R$ 36,99 até R$ 89,98.

O quilo do filé mignon vai de R$ 44,99 a R$ 89,98, com uma variação de 100%. O quilo do lagarto custa de R$ 25,99 até R$ 50,00, variação de 92%. O quilo da alcatra pode ser encontrado por R$ 34,95 até R$ 68,95, variação de 97%. O quilo do acém tem preços de R$ 19,99 a R$39,99, variação de 100%. O miolo de alcatra é vendido de R$ 33,95 até R$ 59,99, diferença de 76%.

Na carne de porco, a variação é de 115%, como aconteceu com o quilo da bisteca que pode ser encontrado de R$ 13,45 até R$ 28,95. O quilo do lombinho filé variou 100%, custando de R$ 14,99 até R$ 29,99. O quilo do lombo inteiro é vendido de R$ 15,95 até R$ 28,90, variação de 81%. O quilo do pernil sem osso pode ser encontrado de R$ 14,95 até R$ 25,90, variação de 85%. O quilo do pé de porco pode ser encontrado de R$ 4,99 até R$ 17,80, variação de 256%.

No frango as variações foram de 118% no quilo do pé, que pode ser encontrado de R$ 5,49 até R$ 11,99. O quilo do peito resfriado custando de R$ 9,50 até R$ 20,00, variação de 110%. O quilo do frango resfriado é vendido de R$ 7,99 até R$ 14,95, variação de 110%. O quilo da asa resfriada custando de R$ 12,00 até R$ 26,95, variação de 124%.

A pesquisa completa está no site MercadoMineiro.