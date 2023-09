430

BH teve queda no preço médio de todas as carnes bovinas, aponta pesquisa da Fundação Ipead Pixabay/Reprodução O contrafilé foi a carne bovina com maior redução de preço no ano até agora em Belo Horizonte, com queda de 13,2%, segundo levantamento feito pela Fundação Ipead, instituto de pesquisas econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo, divulgado nesta sexta-feira (22/9), indica queda em todos os cortes de carne.



O quilo da peça de contrafilé passou de R$ 46,66 para R$ 40,52 entre janeiro e setembro de 2023. Os cortes da carne bovina, em geral, tiveram uma redução no acumulado até a primeira quinzena de setembro. Os maiores recuos, depois do contrafilé, foram a alcatra (12,8%), patinho (11,8%) e acém moída (9,6%). O filé mignon, corte com maior preço médio, caiu apenas 4,40%, passando de R$ 61,43 para R$ 58,70.



Outros tipos de proteína animal também tiveram redução no preço médio. O corte com maior queda no ano foi o peito de frango, saindo de R$ 19,10 para R$ 15,40, redução de 19,37%. Em compensação, a peça apresentou um aumento de 2,4% no preço médio na comparação entre a segunda quinzena de setembro e o mesmo período de agosto. Todos os cortes bovinos apresentaram queda na comparação mensal.



No segmento de aves, a coxa e sobrecoxa ficaram 18,4% mais em conta no ano, mas também tiveram uma alta (1,5%) neste mês. O maior aumento no mês foi do frango inteiro (3,7%). O preço do quilo, no entanto, passou de R$ 12,47 no início do ano para R$ 10,77 em setembro, uma queda de 13,6%.As carnes de porco tiveram queda menor no acumulado dos primeiros nove meses do ano. O preço do pernil suíno caiu 5,2%, enquanto o lombo reduziu 4,8%. Curiosamente, a linguiça, que tem como insumo básico a carne suína, está mais cara, sendo encontrada por R$ 21,10, uma alta de 1,8% no mês de setembro e uma queda pouco expressiva no ano (2,7%).A boa safra de grãos como soja e milho, usados na alimentação de frangos e suínos, favoreceu a queda de preços. Segundo a Fundação Ipead, a diminuição dos valores também estão relacionadas a uma maior oferta de carnes no mercado interno.