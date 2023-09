SIGA NO

Hortifruti tem queda na capital mineira em um mês Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil

O preço médio do sacolão tem queda em Belo Horizonte e a redução chega a 26% em um mês. A pesquisa é do MercadoMineiro, que realizou um levantamento dos preços do hortifruti em 20 estabelecimentos de sacolões da capital mineira entre os dias 20 a 22 de setembro.

Se comparado ao último mês, os preços médios do hortifruti caíram bem. De agosto a setembro deste ano, o quilo da batata inglesa que custava em média R$ 4,76 caiu para R$ 3,51, redução de 26%.

O quilo da beterraba caiu de R$ 3,86 para R$ 2,89, redução de 25%. O quilo do repolho caiu de R$ 2,96 para R$ 2,44, uma redução de 17,72%. O preço médio do quilo da cenoura caiu de R$ 5,96 para R$4,84, redução de 18,85%. O quilo do inhame caiu de R$ 5,78 para R$ 4,98, redução de 13,83%.

Houve quedas na cebola branca que custava em média R$ 4,59 e passou para R$ 4,24, redução de 7,72%. A alface americana caiu de R$ 5,13 para R$ 5,07, uma queda de 1,16%. A banana prata era de R$ 5,84 para R$ 5,49, redução de 6,07%. O quilo do mamão havaí caiu de R$ 11,23 para R$ 9,49, redução de 15% e o quilo da melancia caiu de R$ 3,36 para R$ 3,01, redução de 10,40%.

Até a dúzia de ovos brancos teve queda, passou de R$ 11,88 para R$ 11,48, redução de 3,37%. A dúzia de ovos vermelhos caiu de R$ 14,27 para R$ 13,67, uma redução de 4,20%.

Variação

Entre o menor e maior preço encontrado as variações chegaram até a 613%, confira:

Quilo da cebola branca, que pode custar de R$ 0,98 até R$ 6,99, variação de 613%.





Quilo da beterraba custa de R$ 0,98 até R$ 5,99, variação de 511%.





Quilo do tomate comum está custando de R$ 2,98 até R$ 12,99, variação de 355%.





Quilo da cenoura vermelha custa de R$ 2,49 até R$ 7,99, variação de 220%.





Quilo do mamão havaí pode custar de R$ 5,98 até R$ 15,99, variação de 167%.





Quilo da limão Tahiti pode custar de R$ 3,98 até R$ 9,99, variação de 151%.





Quilo do abacate custando de R$ 2,99 até R$ 6,99, variação de 134%.





Couve custa de R$ 1,98 até R$ 3,99, variação de 101%.





Quilo da banana prata pode custar de R$ 3,99 até R$ 7,99, variação de 100%.





Abacaxi custando de R$ 4,98 até R$ 9,99, variação de 100%.





Quilo da maçã custando de R$ 8,99 até R$ 16,99, variação de 89%.





Dúzia de ovos brancos custa de R$ 7,98 até R$13,98, variação de 75%.





Dúzia de ovos vermelhos custa de R$ 9,80 até R$ 16,98, variação de 73%.





Quilo da laranja pera custando de R$ 2,98 até R$ 4,98, variação de 67%.





Cebolinha ou salsinha variam de R$ 1,98 até R$ 2,99, variação de 51%.

O economista Feliciano Abreu recomenda ao consumidor para conciliar preço e qualidade, dando preferência para os ‘dias de ofertas da semana’ ou ‘dia da feira’, normalmente são preços de produtos da safra e com boa qualidade.

A pesquisa completa está no site do MercadoMineiro.