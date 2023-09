430

A pesquisa desta semana é com o tradicional arroz com feijão Beto Novaes/EM/D.A Press

O preço médio do arroz disparou nos últimos 5 meses, enquanto no mesmo período o feijão teve queda nos supermercados e atacarejos da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Preço médio

A pesquisa é do MercadoMineiro, que realizou, entre os dias 12 a 15 de setembro, um levantamento dos preços médios do arroz de 5kg e do feijão carioca de 1kg, e verificou também a variação no preço encontrado dos itens de café da manhã.

Arroz

Arroz Tia Ju de 5kg, tipo 1, que custava em média R$ 19,99 subiu para R$ 23,98, aumento de 20%.





Arroz Tio João tipo 1, de 5kg, que custava em média R$ 23,15 subiu para R$ 27,12, aumento de 17%.





Arroz camil de 5kg, tipo 1, que custava em média R$ 21,47 subiu para R$ 24,73, variação de 15,18%.





Arroz prato fino tipo 1, de 5kg, que custava em média R$ 25,31 subiu para R$ 28,52, um aumento de 12,68%.

Feijão

Feijão Carioca Pacha de 1kg caiu pelo preço médio de R$ 7,80 para R$ 4,88, redução de 37%.





Feijão Carioca Turama de 1kg caiu de R$ 7,42 para R$5,04, redução de 32%.





Feijão Carioca Apreço de 1kg caiu de R$ 6,36 para R$ 4,79, redução de 24,69%.





Feijão carioca Galante de 1kg que custava em média R$ 11,29 caiu para R$ 9,45, queda de 16,30%.

Café da manhã

As variações, do preço maior ao menor encontrados, são bem significativas no preço dos itens de café da manhã entre os estabelecimentos.

Quilo do pão sovado custando de R$ 6,99 até R$ 15,80, variação de 126%.





Leite em pó ninho de 380 gramas custando de R$ 16,15 até R$ 29,90, variação de 85%.





Quilo do pão de sal ou francês custando de R$ 11,98 até R$ 21,98, variação de 83%.





Pente de ovos brancos com 20 unidades pode custar de R$ 9,98 até R$17,99, variação de 80%.





Queijo minas frescal kg custando de R$ 26,80 até R$ 46,39, variação de 73%.





Margarina Cremosy de 500g custando de R$ 4,99 até R$ 7,49, variação de 50%.





Margarina Claybom de 500g custando de R$ 4,99 até R$ 7,49 variação de 50%.





Muçarela kg custando de R$ 28,99 até R$ 41,39, variação de 43%.





Suco Néctar Maguary de 1l custando de R$ 3,99 até R$ 5,99, variação de 50%.





Pão de forma da Seven Boys de 450g custando de R$ 5,98 até R$7,99, variação de 33,61%.





Requeijão Porto Alegre 400g custando de R$ 11,98 até R$ 15,98, variação de 33%.





Manteiga Itambé de 500g custando de R$ 19,80 até R$ 25,99, variação de 31%.





Leite integral Itambé custando de R$ 4,28 até R$ 5,39, variação de 25,93%.





Leite integral Porto Alegre custando de R$ 3,89 até R$ 4,79, variação de 23%.





Café 3 corações de 500g custando de R$ 13,90 até R$ 15,99, variação de 15%.

A pesquisa completa está no site do MercadoMineiro.