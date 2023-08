SIGA NO

O preço médio do litro do diesel subiu R$ 1,12 ou 23,15% nos postos de Belo Horizonte e Região Metropolitana. A pesquisa é do Mercado Mineiro, que realizou entre os dias 16 a 18 de agosto de 2023, um levantamento em 200 postos da Grande BH.





Em relação ao dia 27 de julho, o litro do diesel era vendido por R$ 4,83 e agora passou para R$ 5,95. O menor preço encontrado do diesel é de R$ 5,59 e o maior R$ 6,29, uma diferença de 12,52%.









“Recebemos como uma bomba esse aumento de 25,8% sobre o óleo diesel. É impossível absorver um aumento desse de um dia para o outro. A Petrobras sem explicação nenhuma, sem programação nenhuma trouxe um aumento de 25,8%, elevando o diesel a mais de um real na bomba de combustível”.

“Então nós pedimos que a Petrobras venha rever esse aumento para que não haja uma quebradeira no meio das transportadoras pois não há condição nenhuma nesse momento de fazer um repasse de 25,8% no valor do frete”, termina o diretor.

GNV

Para encerrar, o site de pesquisa realizou também o preço médio do gás natural veicular (GNV), que caiu R$ 0,36 ou 7,24% de janeiro até agosto de 2023. O preço médio que era de R$ 4,96 foi para R$ 4,60. O GNV é vendido pelo menor preço de R$ 4,55 e o maior de R$ 4,99 no metro cúbico, uma variação de 9,67%.