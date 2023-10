430

TV Alterosa, na noite deste sábado (7/10). Em conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário avaliou o perfil do consumidor mineiro, que segundo ele é mais “retraído” e dominado pelas mulheres. O presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, foi o entrevistado da vez no programa “EM MINAS” que foi ao ar na, na noite deste sábado (7/10). Em conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário avaliou o perfil do consumidor mineiro, que segundo ele é mais “retraído” e dominado pelas mulheres.









O empresário ainda avalia que pelo consumidor ser muito cauteloso, empresas continuam fazendo levantamento de produtos no estado, mas Nadim observa que a característica parece ser cultural. “Até hoje o mineiro é um pouco mais retraído na questão do consumo. Eu acho que é cultural, de um pouco mais de simplicidade. Nós temos várias pessoas que têm condições financeiras altíssimas, mas tem um limite de gastos, são pessoas mais contidas”, emendou.









Nadim também dividiu o consumidor em dois. Segundo ele, existem aqueles que ainda procuram as lojas físicas para avaliar os produtos, e o jovem que procura comprar pela internet. “Ele primeiro olha na internet, quando ele tem dúvida ele vai à loja física, verifica o produto e volta para comprar na internet. Então existe o crescimento do e-commerce ”, completou.







O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.