O presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, expressou preocupação com a importação de produtos comprados pela internet de até US$ 50, que atualmente não possuem tributação. Em entrevista ao programa "EM Minas", da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, deste sábado (7/10), o empresário reconheceu o direito do consumidor em procurar o melhor produto ao melhor preço, mas ressaltou os danos ao comércio local.









O empresário ainda lembrou do programa lançado pela Receita Federal, que tenta regularizar o comércio de produtos estrangeiros. Chamado de “Remessa Conforme”, o modelo mantém a isenção de imposto de importação , mas determina a cobrança da alíquota de 17% do ICMS. Gigantes do mercado internacional, como a chinesa Shopee, passaram a aderir ao programa.





Nadim Donato reforça que o programa tem o intuito de fiscalizar o comércio internacional,, mas pelos moldes que as compras são feitas hoje, o modelo tem sido insuficiente. “O correto é que o Governo Federal estabeleça que, em qualquer compra lá fora, se pague os impostos. Mesmo assim, o consumidor vai ter vantagem, porque mesmo pagando os impostos de importação e o imposto do estado ele vai comprar mais barato, porque não tem toda aquela margem de uma loja física”, emenda.











O empresário ainda expressou preocupação com o impacto na empregabilidade do setor de comércio, bens e serviços no Brasil. “Para nós, infelizmente estamos deixando de dar emprego aqui no Brasil, para dar emprego fora e deixando lojas fechadas. Agora, as grandes redes são um pouco mais preparadas, isso tá indo em cima de quem? Da pequena e média empresa que é a que mais emprega”, completou.





