Reginaldo Lopes prevê promulgação da reforma tributária até novembro

A reforma é uma discussão antiga que já ocorre há mais de 30 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)





As mudanças do sistema tributário tramitam no Senado Federal após meses de debate na Câmara, ainda no primeiro semestre. A reforma é uma discussão antiga que já ocorre há mais de 30 anos.





O parlamentar ainda prevê que o texto seja votado no Senado até o final de outubro, retorne para a Câmara referendar as mudanças da outra Casa e, finalmente, seja promulgada em novembro. Como a reforma tramita em formato de Proposta de Emenda Constitucional (PEC), ela não precisa ser sancionada por Lula.

A reforma promete modernizar o sistema, eliminando tributos como PIS/Cofins, ICMS, e criando um sistema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) duplo, com a cobrança de uma alíquota unificada para a União e para os Estados. O valor ainda não foi definido e deve ser criado por Projeto de Lei Complementar, o que permite mudanças mais fáceis do que uma PEC.





Reginaldo ainda afirma que a reforma não é ideológica, mas uma mudança de estado. "Depois de 40 anos encontramos as respostas", disse o petista.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, prevê que o texto que moderniza a cobrança de impostos no Brasil seja promulgado até o final de novembro. O parlamentar participou do evento INOVA Varejo, organizado pelo sistema Fecomércio, nesta quinta-feira (5/10).