Roscoe pontuou que o governo de Minas Gerais, com a gestão de Romeu Zema (Novo), tem sido sensível com as pautas pró-empreendedor. “Muito em função do seu trabalho de simplificação e desburocratização”. Segundo ele, também é preciso mudar o entendimento sobre o funcionalismo público, onde a estabilidade dos servidores não faz mais sentido.





“Na minha leitura, e na leitura com os empresários, um dos problemas centrais é justamente a estabilidade de serviço do setor público, porque você não premia o bom funcionário e retém o funcionário que não é bom. (...) Essa é uma bandeira que tem de ser discutida com a sociedade. Lá no passado foi estabelecido a estabilidade no serviço público. Agora, de que sentido faz isso hoje? Em que boa parte das pessoas que entram no mercado de trabalho hoje, não estarão na profissão no final da carreira porque o mercado de trabalho está em constante dinamismo”, emendou Flávio Roscoe.





Flávio Roscoe elogiou o Governo Zema, mas ressaltou que o a função do estado não é gerar riqueza Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press





Ainda na conversa, ele criticou o aumento de imposto promovido pelo governador Zema , dizendo que entende a situação fiscal do estado, mas que no final das contas quem paga pelo aumento é a população.











“Todo aumento de tributo a população acha que quem paga é o empresário, mas não, é você que paga os aumentos de tributo. O empresário apenas recolhe os impostos, ele coloca no preço do produto que você adquire e, com isso, os preços ficam maiores”, disse.





O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, foi o convidado da vez no programa “EM Minas”, da, que foi ao ar na noite deste sábado (30/9). Durante a conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário do setor têxtil expressou a visão de que a riqueza só pode ser criada pelo setor produtivo e não por um governo.