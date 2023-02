Com Zema, Fiemg lança pacote de medidas para o estado: 'Pacto por Minas'

Governo e FIEMG lançam 'Pacto por Minas'', que visa, segundo cartilha, fortalecer a indústria mineira e aumentar a competitividade de todo o setor produtivo (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



Uma carta com as medidas, sugestões e projetos para o estado foi entregue pelo presidente da entidade, Flávio Roscoe, ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante um evento que aconteceu na sede da entidade, em Belo Horizonte, e teve a presença dos secretários estaduais. A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) lançou nesta quarta-feira (15/2) a iniciativa "Pacto por Minas", que, segundo o órgão, visa "fortalecer a indústria mineira e aumentar a competitividade do setor produtivo".Uma carta com as medidas, sugestões e projetos para o estado foi entregue pelo presidente da entidade, Flávio Roscoe, ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante um evento que aconteceu na sede da entidade, em Belo Horizonte, e teve a presença dos secretários estaduais.





De acordo com a Fiemg, as propostas entregues ao governo foram organizadas em quatro eixos temáticos: capital humano, ambiente de negócios, infraestrutura e sustentabilidade. As principais demandas foram identificadas pelas Gerências Técnicas da Federação, que, posteriormente, traçaram as medidas que são consideradas estratégicas pelo órgão.

"Essa participação da sociedade civil é de fundamental importância porque quem produz sente e percebe muito mais o problema do que quem está lá administrando o estado", declarou Zema.