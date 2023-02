Deputada acusa governo Zema de barrar entrada em evento: 'Não era da base'

De acordo com Lohanna, a chefe de cerimonial do governo disse à sua assessoria que ela não poderia entrar porque não fazia parte da "base de Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)" (foto: Divulgação/Câmara de Divinópolis)

A deputada estadual Lohanna (PV) afirmou que foi impedida de acessar o palco de autoridades, durante a cerimônia de retomada das obras do Hospital Regional em Divinópolis, na última sexta-feira (10/02). De acordo com a parlamentar, a chefe de cerimonial do governo disse à sua assessoria que ela não poderia entrar porque não fazia parte da “base de Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)”.