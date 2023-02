Com Silveira, governo federal entrega 600 casas populares em Contagem

O governo federal entregou nesta terça-feira (14/2) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 600 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida. O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) , que representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









A entrega das chaves aos moradores aconteceu no próprio local, nos residenciais Icaivera I e II. Cada um deles conta com 300 unidades e uma área coletiva. As unidades são destinadas à faixa um da população, ou seja, aquela que tem renda familiar de até R$ 1,8 mil. A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), correligionária de Lula, também participou do evento.

"Isso aqui é para todos os moradores e moradoras que estavam em áreas de risco, que enfrentavam enchentes, que tinham as vidas ameaçadas, que estavam em ocupações e lutavam por moradia. Morar em um lugar como este vai recuperar a dignidade de vocês", declarou Marília.





Ao todo, nesta terça-feira, foram entregues 2.745 unidades habitacionais em noves cidades de seis estados do Brasil. De acordo com o governo federal, também estão sendo retomadas outras 5.562 obras do programa.