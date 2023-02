Comissão da Câmara acompanhará 'tragédia-crime' de Brumadinho e Mariana

Mar de lama que se formou após o rompimento da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), autorizou nesta terça-feira (14/2), a criação da Comissão Temporária Externa destinada a fiscalizar os rompimentos de barragens. O requerimento solicitado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG) pede que seja acompanhado a repactuação do acordo de Mariana e a reparação do crime de Brumadinho.





Além disso, o parlamentar ressaltou que nesta nova legislatura devem continuar com o desafio de impedir novos rompimentos e vazamentos de barragens de rejeito de mineração, ou ao menos mitigar possibilidades de que novas tragédias venham a ocorrer, bem como dar continuidade aos debates e tratativas com instituições públicas participantes do processo de repactuação do acordo de Mariana e, ainda, fiscalizar a execução do acordo de Brumadinho e Mariana.



Participam da comissão: Rogério Correia (PT/MG) - Coordenador; Célia Xakriabá (PSOL/MG); Domingos Sávio (PL/MG); Evair Vieira de Melo (PP/ES); Helder Salomão (PT/ES); Leonardo Monteiro (PT/MG); Padre João (PT/MG); Patrus Ananias (PT/MG); Pedro Aihara (Patriota/MG); Zé Silva (Solidariedade/MG).