Presidente da Câmara de Brumadinho exonera de uma só vez 86 servidores

Presidente da Casa exonerou 86 servidores em uma canetada só (foto: Câmara de Brumadinho/Reprodução)









O presidente da Câmara também apresentou um documento, de julho deste ano, que comprova que a Casa aguarda os repasses que somam mais de R$ 1 milhão.





A assessoria de Nenén da Asa afirmou que o Executivo faz o repasse de forma rigorosa. A previsão orçamentária para este ano é de R$ 12,5 milhões. Desse total, a prefeitura já teria repassado mais de R$ 8,3 milhões.





Ainda de acordo com a assessoria, o repasse foi de R$ 12,2 milhões em 2021 e, em 2020, foram repassados mais de R$ 10,3 milhões. Em 2019, o repasse foi de pouco mais de R$ 7 milhões e aquele ano foi o último em que a Câmara devolveu parte do duodécimo, no valor de R$ 18 mil.





Os servidores acusam Hilário de promover verdadeiras farras com o dinheiro da Câmara. De acordo com eles, o presidente contratou funcionários fantasma e familiares e fez uma reforma milionária do prédio do Legislativo.





O presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Daniel Hilário (Avante), exonerou 86 servidores em uma canetada só, nesta quinta-feira (1º/9). Questionado, o vereador afirmou que precisou fazer as demissões porque a prefeitura não vem fazendo os repasses. Já o prefeito Avimar Barcelos - conhecido como Nenén da ASA, nega a acusação.