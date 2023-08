Medidas já estavam em vigência, mas perderiam validade na segunda-feira Roque de Sá/Agência Senado

O Senado aprovou a Medida Provisória (MP) 1172/23 que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), nesta quinta-feira (24/8). O texto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e estava vigente desde maio, mas precisava ser aprovado pelo Poder Legislativo até segunda-feira (28/8) para não perder a validade.

A MP reajustou o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, garantindo um aumento real acima da inflação. O texto aprovado também estabelece a política de valorização do piso salarial que corresponde à soma do índice de inflação do ano anterior como o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB), entrando em vigor em 2024.