Produtores aumentam preço do litro do etanol e recebem críticas

Estimular o uso do etanol foi um dos objetivos do Ministério da Fazenda para anunciar o retorno gradual dos impostos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O preço do etanol vendido pelas usinas para os distribuidores subiu R$ 0,08 no dia 1º de março, passando de R$ 2,81 para R$ 2,89. O aumento, simultâneo à volta da cobrança de impostos sobre combustíveis, preocupa os varejistas. Eles temem que uma janela de oportunidades seja perdida.

Os preços dos combustíveis amanheceram em alta nessa quarta-feira (1/3). No Posto Shell da Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, a gasolina estava sendo vendida por R$ 5,49, e o etanol, por R$ 3,89.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), Rafael Macedo, entende que agora, com a gasolina mais cara, seria o momento ideal para que o etanol se tornasse competitivo novamente.

Lucro

“Os consumidores podem voltar a ter a opção por um combustível mais limpo, ecoeficiente e sustentável. Mas os produtores estão se aproveitando desse momento para aumentar suas margens de lucro”, apontou.

Estimular o uso do etanol foi um dos objetivos do Ministério da Fazenda ao anunciar o retorno gradual dos impostos e com ritmos diferentes entre combustíveis fósseis e biocombustíveis. O etanol é feito com base na cana-de-açúcar, o que faz dele uma fonte de energia renovável.

“Como último elo da cadeia, somos sempre culpados pelo aumento do preço. Mas agora, com o etanol, o usineiro está se aproveitando do aumento da gasolina e aumentando sua margem de lucro. Não aconteceu nada que aumentasse os custos de produção. Mas o preço de revenda subiu”, disse Rafael.

Não compensa

A escolha pela gasolina ou pelo etanol na hora de encher o tanque de um carro flex é auxiliada por uma conta simples. Se o preço do etanol, ao ser dividido pelo preço da gasolina, for menor que 0,70, é porque o primeiro está valendo mais a pena em termos de custos por distância percorrida. Se for maior, é melhor usar a gasolina.

No Posto Shell da Avenida Tereza Cristina, onde os consumidores fizeram filas nessa quarta para aproveitar o preço da gasolina , a conta está dando 0,708. Com isso, qualquer aumento da gasolina, ou redução do etanol, pode fazer o biocombustível uma opção mais econômica pelo mesmo rendimento. Mas, por enquanto, ele não compensa.





Apelo

O Minaspetro fez um apelo aos produtores para manterem suas margens de lucro estáveis, evitando prejudicar o consumidor em um cenário onde os combustíveis já estão mais caros com a volta dos tributos. "A resposta que tivemos, o aumento de quase R$ 0,09, mostrou pouca sensibilidade", comentou o presidente da entidade.

A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig), que representa os usineiros do estado, foi questionada sobre o aumento, e não respondeu.