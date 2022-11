Preços de gasolina e etanol voltam a subir em Belo Horizonte

Gasolina comum é vendida por entre R$ 4,74 e R$ 5,29. Valor na média, de R$ 4,91, é 2,32% a maior que o de outubro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Setembro a novembro

Os preços dos combustíveis voltaram a subir pelo segundo mês consecutivo em Belo Horizonte, de acordo com pesquisa do Mercado Mineiro. O aumento não acompanha nenhum reajuste da Petrobras, que segue com valores estáveis desde junho.A gasolina comum está sendo vendida por entre R$ 4,74 e R$ 5,29. O valor médio, de R$ 4,91, é 2,32% superior ao de outubro.O etanol registrou o maior aumento em comparação a outubro : 7,5%. Os preços variam de R$ 3,65 a R$ 4,29.Por fim, o diesel não sofreu alterações nos últimos meses, mantendo-se na marca de R$ 6,39 a R$ 7,39 nos postos da capital.Entre setembro e novembro, o preço médio da gasolina passou de R$ 4,74 para R$ 4,91 - R$ 0,17 a mais por litro. Neste ritmo, a gasolina bateria R$ 5 em janeiro de 2023. Já o etanol subiu de R$ 3,39 para R$ 3,90 - R$ 0,51 a mais.Desde outubro, empresas importadoras de combustíveis pressionam a Petrobras para elevar os preços. O barril de petróleo está valorizado no exterior, o que poderia justificar uma alta da estatal, principal produtora nacional.