Etanol registra variação de 17,70% em Belo Horizonte

O etanol registrou variação de 17,70% em Belo Horizonte, pois o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$3,39, e o maior de R$3,99. (foto: Freepik/Reprodução)

O consumidor já percebeu que os combustíveis, principalmente gasolina e etanol, tiveram aumento de preço nas últimas semanas. O etanol registrou variação de 17,70% em Belo Horizonte. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$3,39, e o maior de R$3,99.



O levantamento foi realizado pelo site Mercado Mineiro e comOferta, entre os dias 18 e 22 de outubro, em 186 postos de combustíveis na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte.

A gasolina comum foi encontrada com preços entre R$4,64 e R$5,07 variando 9,27%. Em comparação realizada entre os preços de 30 de setembro, constatou-se que o preço médio da gasolina comum subiu 1,34%, ou R$0,06, passando de R$4,74 para R$4,80. O mesmo foi feito com o etanol, que disparou 7,34%, o equivalente a R$ 0,24, subindo de R$3,39 para R$3,63.

Uma das justificativas para o aumento da gasolina é o fato de 27% do combustível ser composto de álcool anídrico, que aumentou de preço nas últimas semanas.

Ainda de acordo com a pesquisa, o etanol não é viável para o bolso do consumidor quando comparamos os preços médios, correspondendo a 76% do preço médio da gasolina comum. Esse cálculo é feito quando o preço do etanol corresponde a até 70% do valor da gasolina, ficando viável trocar um pelo outro.

Ao contrário dos outros combustíveis, o diesel caiu nos últimos 21 dias. O preço médio, que era R$6,79, passou para R$6,67. Já o diesel S10 subiu 73% (R$2,82) de janeiro de 2021 a outubro de 2022. O preço médio de R$3,85 foi para R$6,67. O menor preço do litro do diesel encontrado foi de R$6,38 e o maior R$7,19, uma variação de 12,70%.

Por fim, o gás natural veicular (GNV) variou 10,02%, custando de R$4,99 até R$5,49. O preço médio do GNV é de R$5,33. O preço médio também aumentou 2,91% (R$0,16), saindo de R$5,49 para R$5,33.