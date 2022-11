Veja a relação comercial de Minas com os países do grupo do Brasil na Copa

Minas é o maior exportador do Brasil para a Suíça, com movimentações de quase US$ 300 milhões até outubro deste ano (foto: Reprodução)

O Brasil não se encontra com Sérvia, Suécia e Camarões apenas na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Deixando a rivalidade futebolística de lado, os países mantêm uma relação comercial amistosa, com exportações e importações significativas para a economia de cada nação. Minas Gerais foi convocada para essa escalação da economia. O estado tem relação comercial com todos os países do Grupo G da Copa do Mundo , do qual o Brasil faz parte. Os principais produtos exportados são, sobretudo, como carnes, gorduras e óleos animais ou vegetais. Entre os importados se destacam instrumentos e aparelhos de ótica, plásticos e borracha. Quando se fala em estado ou cidade importadora, a referência é ao domicílio fiscal da empresa e não necessariamente a origem ou destino da mercadoria.Com a Sérvia, nossa primeira adversária na disputa (vitória brasileira por 2 a 0), Minas Gerais tinha exportado, até outubro, mais de US$ 1,6 milhão. As cidades de Contagem, Itajubá e Ibirité lideram as vendas com mais de US$ 1,4 milhão no período. Já as importações registraram pouco mais de US$ 900 mil. É o maior valor, tanto de importação quanto de exportação, registrado na história do comércio do Brasil com a Sérvia, que se iniciou em 2006 com a declaração de independência e dissociação da antiga Iugoslávia. Os dados foram mapeados pela Vixtra, fintech de comércio exterior, e confirmados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).Na Suíça, Minas exportou mais de US$ 296 milhões em 2022, sendo o recordista brasileiro para aquele país. Já as importações somaram US$ 51 milhões, com Montes Claros responsável por mais de US$ 7 milhões e Belo Horizonte por cerca de US$ 5 milhões. Dentre os produtos exportados pelos mineiros, estão, essencialmente, pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes. Nos importados há máquinas e aparelhos, material elétrico e produtos das indústrias alimentares.Para Camarões, Minas exportou US$ 5,7 milhões, com destaque para Conceição das Alagoas, com mais de US$ 4,1 milhões em açúcares e produtos de confeitaria. Outro destaque é Monte Belo, com US$ 1,5 milhão, também em açúcares e produtos de confeitaria. Quanto às importações não foram registradas movimentações no período.