Haddad afirma que Lula vai dar 'prioridade absoluta' à reforma tributária

Cotado para assumir o Ministério da Fazenda no novo governo, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) explicou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defende prioridade absoluta para uma nova reforma trabalhista e a criação de um imposto para renda e patrimônio. A declaração ocorreu durante o Almoço Anual dos Dirigentes de Bancos 2022, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A tributação sobre renda e patrimônio, como proporção da carga tributária no Brasil, é de 22%, contra 40% em países desenvolvidos, conforme estudo publicado pela Oxfam Brasil, uma organização não-governamental.

Investimentos

Haddad, que foi ministro da Educação nos governos do PT, disse que o governo Bolsonaro perdeu oportunidades de investimentos em Ciência e Tecnologia. Além disso, defendeu "virar a página da guerra fiscal entre a Presidência, estados e municípios". "Precisamos sanar as divergências por meio do diálogo e das convergências possíveis", comentou.

