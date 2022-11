Governo anuncia recursos para voltar a emitir passaportes

A PF suspendeu a confecção de passaportes na semana passada (foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil )

O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (24/11) uma portaria que abre crédito suplementar em favor da Polícia Federal (PF) e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).