Agronegócio brasileiro bate recorde em exportação

Agricultor opera máquina de colheita no campo (foto: Ed Alves/CB/DA Press)





"O crescimento dos embarques de milho foi um dos principais fatores para o forte aumento nas exportações, com aumento em volume de 301,7% no período", informou a pasta, em nota.



Considerados todos os grãos, os embarques de janeiro a outubro somaram 134 milhões de toneladas, "ou o equivalente à praticamente metade da safra brasileira de grãos, que foi estimada pela Conab em 270,9 milhões de toneladas (safra 2021/2022)", destacou o ministério.





No acumulado do ano, as exportações brasileiras do agronegócio também foram recorde de US$ 136,10 bilhões, aumento de 33% ante igual período do ano passado.