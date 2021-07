Uai Agro: novo site do Portal Uai reúne as atualidades do agronegócio

(foto: Reprodução)



Atento às tendências do mercado e as necessidades dos leitores, o Grupo Diários Associados lança o Uai Agro , um portal que reúne notícias relevantes e atualizadas sobre o mundo do agronegócio, um dos setores mais importantes para a economia mineira e brasileira.





Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor executivo dos Diários Associados, fala sobre o propósito do novo site do grupo. "Estamos atentos ao que acontece no mundo e ao que os nossos leitores buscam. O agronegócio vem apresentando resultados espetaculares e se afirmou como um setor de destaque econômico e tecnológico no país. Faz parte do compromisso dos Diários Associados manter os mineiros informados e atualizados sobre essa área tão importante para o nosso estado e que gera tanta renda e emprego”, comenta.





Além de notícias sobre o agronegócio, o Uai Agro também conta com diversos conteúdos multimídia, traz dados dos índices econômicos em tempo real, atualização de cotações de diversos produtos dos setores agrícola e pecuário e muito mais.





“O objetivo do UAI Agro é se tornar referência na produção de conteúdos relacionados ao agronegócio e ao universo rural, do pequeno ao grande produtor, seja na agricultura ou pecuária. Todo o conteúdo do portal é desenvolvido por uma equipe de jornalistas experientes, que já estão trabalhando a todo vapor para cobrir a imensidão de assuntos relacionados ao agro, sempre com linguagem acessível ao público em geral”, explica Naiara Azevedo, editora responsável pelo novo site.

(foto: Freepik)

Importância do agronegócio no país





O agronegócio é responsável por ser o principal segmento da economia brasileira e responde por R$ 1,00 a cada R$ 3,00 gerados no país. Com clima favorável e grande quantidade de áreas férteis e de alta produtividade, o Brasil é o local ideal para se investir em agropecuária e, consequentemente, para os negócios relacionados.





O setor é responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB). O país é um dos líderes mundiais na produção e exportação de produtos agrícolas. As condições favoráveis ao agronegócio juntamente com a modernização e evolução do setor faz com que o Brasil alcance essa posição.





Manter-se atualizado sobre as novidades do agronegócio é fundamental, já que é um setor tão relevante na economia brasileira. O site já está no ar e cheio de notícias e dados relacionados ao setor.