Ex-presidente da Associação do Agronegócio declara apoio a Lula

Por Vinícius Prates

Ex-presidente da Associação do Agronegócio gravou vídeo declarando voto em Lula (foto: Redes Sociais/Miguel Schincariol/AFP)

O ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcello Brito, declarou voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Em vídeo, Britto disse que a decisão foi tomada após o encontro com a senadora Simone Tebet (MDB), opção do primeiro turno do ex-presidente da associação.