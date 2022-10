Mais de 4,8 mil pensionistas do Ipsemg podem ter pagamento suspenso

O recadastramento presencial foi suspenso por conta da pandemia, mas retomado em abril deste ano (foto: CEEMG/ Reprodução)

Mais de 4,8 mil pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) estão com o cadastro desatualizado e poderão ter o pagamento suspenso. Os beneficiários devem comparecer a uma Unidade Regional do Instituto para fazer o procedimento anual e obrigatório. O recadastramento presencial foi suspenso durante a pandemia, mas retornou em abril deste ano.

O pensionista pode fazer o recadastramento no mês do seu aniversário e com agendamento prévio neste site ou pelo aplicativo MG App, disponível para download, gratuitamente, nas plataformas Android ou iOS.

Caso haja vários pensionistas morando em uma mesma casa, cada um deve fazer o recadastramento individualmente. Os documentos necessários são carteira de identidade, CPF, formulário preenchido de declaração de vida e residência e demonstrativo de pagamento.

O beneficiário que for menor de 18 anos deve comparecer presencialmente, seguindo os mesmos passos, porém acompanhado de um representante legal. Em caso de impossibilidade de locomoção por problemas de saúde, o pensionista deve solicitar a visita domiciliar por meio do Lig Minas, no 155 (telefone fixo) ou (31) 3069-6601 (celular ou fora do estado).

Se o pensionista é curatelado e possui um guardião ou protetor determinado por um juiz para administrar os assuntos financeiros e/ou a vida diária de outra pessoa devido à idade avançada ou limitações físicas ou mentais, o recadastramento deverá ser feito pelo seu curador. Neste caso não é necessária sua presença.