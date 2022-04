Ipsemg abre editais para credenciar profissionais da assistência à saúde

Ipsemg lança editais para credenciar profissionais da assistência à saúde em Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O Instituto de Previdências dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) lançou novos editais para o credenciamento de profissionais da assistência à saúde em Belo Horizonte. As inscrições estão abertas até 5 de maio.

O objetivo é credenciar novos profissionais para prestar atendimento presencial e assistencial aos beneficiários do Ipsemg que buscam os serviços de saúde no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM), na capital mineira.

Informações sobre a carga horária, regime de plantões e vencimentos de cada categoria estão detalhados nos documentos publicados no portal do Ipsemg. Já o número de vagas disponíveis ainda não foram informados.

Quem se interessou por uma dessas atividades, pode encaminhar uma cópia dos documentos pelos Correios, via postal, por meio de Aviso de Recebimento (AR), ou entregá-los no Protocolo da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais localizado na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, 1º andar do Edifício Gerais - Cidade Administrativa (CAMG), bairro Serra Verde, CEP 31630-901 - Belo Horizonte/MG.