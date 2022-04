Moradores de São Bartolomeu abraçam matriz histórica de olho na restauração

Com a palavra Socorro nas camisas, manifestantes dão o abraço simbólico na igreja do século 18 (foto: GISELLE ROCHA/DIVULGAÇÃO)

Um abraço simbólico feito de esperança, cultura, sonho coletivo. Na tarde deste sábado, (23/4) moradores do histórico distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, uniram forças em prol da restauração da Matriz São Bartolomeu, do século 18, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1960 e interditada desde fevereiro de 2019 devido a riscos à segurança. Com camisas feitas especialmente para a ocasião, com o pedido de Socorro, os defensores do patrimônio aguardam sinal verde da autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo para busca de recursos realização da obra.





“Nossa matriz não vai aguentar mais um período de chuva forte, principalmente porque os problemas maiores de degradação se encontram na cobertura. Temos apoio da Prefeitura de Ouro Preto, já está pronta a planilha de custos, falta mesmo uma definição do Iphan”, afirma o presidente da Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de São Bartolomeu, Sérgio Murilo de Oliveira. Conforme os estudos, a obra está estimada em R$ 6,5 milhões.





A mobilização ocorre durante o tradicional Festival Cultural da Goiabada de São Bartolomeu, em sua vigésima quinta edição e sob coordenação dos produtores de doces típicos Pia Márcia e Eduardo Tijolo. A programação, que vai até domingo (24) à tarde, tem oficinas, shows, e, claro, as delícias produzidas com as frutas do distrito, reconhecidas como patrimônio imaterial de Ouro Preto e com uma história iniciada no século 18. “Estamos com o distrito lotado, ficamos felizes com as visitas”, afirmou Sérgio sobre o movimento neste fim de semana em São Bartolomeu.





HISTÓRIA

Nascido no fim do século 17, tendo como destaque a matriz (início do 18) dedicada ao padroeiro e o casario antigo, São Bartolomeu tem 730 habitantes, que se orgulham das águas do Rio das Velhas ainda limpas e transparentes e do patrimônio natural ao lado do leito. Conforme foi mostrado em reportagem recente do Estado de Minas, tendo como guia Marco Aurélio Junqueira Mota, o Chumbinho, ambientalista apaixonado pela região e atuante no ecoturismo, há 43 cachoeiras, com 20 abertas à visitação. No entorno, está a Floresta Estadual Uaimií, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).





Primeiro distrito por onde o Rio das Velhas passa depois das nascentes na Cachoeira das Andorinhas, na sede do município de Ouro Preto, e depois da comunidade de Catarina Mendes, São Bartolomeu dispõe, desde a década de 1990, de uma Estação de Tratamento de Esgoto (Ete) para garantir a limpeza das águas. Nadar no curso d’água é um dos prazeres dos moradores.





Tombada pelo em 1960 e interditada desde fevereiro de 2019 por oferecer riscos à segurança, a Matriz São Bartolomeu não só representa um espaço sagrado para os moradores como atrativo turístico e local de reuniões da comunidade de maioria católica. Um dos símbolos importantes está no sino de madeira, que, conforme a tradição oral, teria, nos primórdios, um badalo de prata. No campanário, de onde se tem linda vista, uma placa indica que o sino de madeira foi restaurado em 1997.





No ano passado, São Bartolomeu foi indicado ao título de Melhores Vilas Turísticas do Mundo, cujo resultado foi divulgado em Madri, na Espanha, durante a 24ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU). O reconhecimento ficou com a Rota Enxaimel, em Pomerode (SC), mas, para os moradores, ter ficado entre os três melhores destinos brasileiros, juntamente com distrito de Alberto Moreira, em Barretos (SP), significou uma grande conquista.

'SALVE NOSSA IGREJA'



Em ato simbólico, moradores de São Bartolomeu, em Ouro Preto, abraçam a matriz do distrito para pedir a restauração do patrimônio, tombada pelo Iphan em 1960 e interditada desde fevereiro de 2019 devido a riscos à segurança. pic.twitter.com/5f6JgCyxg0 %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 23, 2022





Programação





Domingo, 24, em São Bartolomeu, Ouro Preto





10h – Oficina (ao vivo) de doces com Eduardo Tijolo, na Rua do Carmo.





10h – Oficina de maquiagem de palhaço, com a palhaça Girassol, no adro da matriz. Pede-se que os participantes usem roupa colorida.





10h – Show com Felipe Mancini e Tico (violão e percussão – música instrumental), no adro da matriz.





11h – Apresentação do Boi da Manta de São Bartolomeu, no adro da matriz.





12h – Tropeiro dos Festeiros, em prol da Festa de São Bartolomeu, na Casa da Festa.





12h – Show com Tony Jr., no adro da matriz.





14h – Teatro: Histórias da Linguaruda, com Marina de Nobile.