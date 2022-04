Surpresas da história ressurgem no restauro de igreja em cidade de Minas

Situada em área que oferece visão de 360 graus das montanhas próximas, a edificação histórica ainda passará por requalificação do entorno (foto: FOTOS: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS) Belo Vale – O bisturi, nas mãos do auxiliar de restauração, retira suavemente a camada de tinta branca, fazendo renascer na madeira secular as cores originais da mesa do altar. A descoberta se torna motivo de satisfação para a equipe, vindo se somar a outras surpresas na Capela Santana, na comunidade de Santana do Paraopeba, em Belo Vale, na Região Central de Minas.



18:29 - 08/03/2022 Capela da Santa Ceia, em Congonhas, ganha finalmente a cobertura de lona O bisturi, nas mãos do auxiliar de restauração, retira suavemente a camada de tinta branca, fazendo renascer na madeira secular as cores originais da mesa do altar. A descoberta se torna motivo de satisfação para a equipe, vindo se somar a outras surpresas na Capela Santana, na comunidade de Santana do Paraopeba, em Belo Vale, na Região Central de Minas.Desde o início das obras no templo de 1735, consagrado à mãe de Maria e avó de Jesus, foram encontradas outras pinturas, conforme mostra o especialista Adriano Ramos, do Grupo Oficina de Restauro, empresa responsável pelas intervenções, custeadas pela prefeitura local. Os serviços no bem cultural e espiritual vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte têm à frente o Instituto Cultural Flávio Gutierrez.





No altar, do lado esquerdo de quem entra no templo, localizado na zona rural, com uma visão de 360 graus de montanhas, as pinturas encantam pela delicadeza. Estão lá os motivos fitomorfos (flores e rocalhas) e animais, chamando a atenção o desenho do pelicano alimentando os filhotes, símbolo cristão do sacrifício e da doação. “Esta igreja é muito importante para a região e apresenta várias etapas na sua decoração, perfazendo cerca de 200 anos. Temos do altar-mor, de meados do século 18, a painéis da década de 1940. Estamos, portanto, respeitando todas as fases e mantendo as características originais”, explica Adriano Ramos.





Sem conter a emoção, o zelador Giovane Álvaro Vieira, de 60 anos, diz que não vê a hora de o templo ser reaberto. “Nossa Senhora! É um sonho! E está ficando tudo muito bom. Estamos há dois anos aqui sem missa, casamentos, batizados. Está tudo nas mãos de Deus”, diz o zelador, que substituiu na função o pai, Luiz de Castro Moreira, falecido em 2004.









No interior da igreja, trabalho de técnicos e especialistas recupera o esplendor do altar ricamente decorado e detalhes que foram sendo apagados pelo tempo



Considerado um dos monumentos mais queridos dos moradores do Alto Rio Paraopeba, a capela, que fica a nove quilômetros do Centro de Belo Vale, é ponto de peregrinação de visitantes de todo canto, recebendo cerca de 10 mil pessoas a cada 26 de julho, data consagrada à padroeira. A conclusão da obra está prevista para o mês seguinte, em agosto, depois de um ano de restauro dos elementos artísticos.

Em agosto de 2018, equipe do Estado de Minas esteve no local, e, guiada pelo titular da Paróquia de São Gonçalo, padre Wellington Eládio Nazaré Faria, viu a situação então precária do templo, especialmente quanto à infestação de cupins, responsáveis, em grande parte, pela deterioração da construção dos tempos coloniais. Na época, o pároco falou sobre a necessidade do restauro e enalteceu o envolvimento dos moradores no “chamado” à restauração.





Com a obra em andamento, padre Wellington destaca o futuro memorial, a ser instalado na sacristia e que será “um grande presente” para a capela. “Ele contará a história da devoção a Santana e mostrará elementos da piedade popular. Os devotos se sentirão valorizados e incentivados na sua fé”, afirma.





Serviços

Segundo a Prefeitura de Belo Vale, o templo teve concluída, em 2020, a obra na parte estrutural, incluindo reparos na fundação, alvenaria, sistemas elétrico e hidráulico, telhado e paisagismo. No ano passado foi iniciado o restauro dos elementos artísticos.





O valor global de contrato é de R$ 1,7 milhão, recursos da prefeitura, para restauro do retábulo-mor, retábulo colateral, presbitério da capela-mor, pinturas parietais da capela-mor, arco do cruzeiro e implantação do memorial em honra a Santana, que ficará na sacristia.