Capela da Santa Ceia, em Congonhas, ganha finalmente a cobertura de lona

Capela com obras de Aleijadinho estava apenas com a estrutura metálica (foto: HUGO CORDEIRO/PREFEITURA DE CONGONHAS/DIVULGAÇÃO)

Intervenção emergencial se tornou obrigatória após infiltrações, durante as fortes chuvas de janeiro, na cúpula da Capela (foto: HUGO CORDEIRO/PREFEITURA DE CONGONHAS/DIVULGAÇÃO)

Já está pronta a cobertura, em forma de tenda, para proteção temporária da Capela da Santa Ceia, parte do Santuário Basílica Bom Jesus de Matosinhos, monumento reconhecido como Patrimônio Mundial e atrativo turístico de Congonhas, na Região Central do estado.A parte superior (de lona) da estrutura metálica foi colocada na tarde desta terça-feira, 8, devendo a restauração da cúpula da construção, que é um dos Passos da Paixão de Cristo, será decidida conjuntamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e prefeitura local, conforme explicou, em nota, o diretor de Patrimônio Histórico de Congonhas, Leonardo Silva.A intervenção emergencial se tornou obrigatória após infiltrações, durante as fortes chuvas de janeiro, na cúpula da Capela da Santa Ceia, que guarda parte das 64 imagens esculpidas por Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814).A próxima etapa, ainda sem data, será na Capela da Crucificação e Flagelação, que enfrentou o mesmo problema. Segundo a prefeitura, será avaliada a melhor forma de receber o equipamento (caminhão munck), sem causar danos ao patrimônio. A situação foi mostrada pelo Estado de Minas na última quarta-feira.Na tarde de hoje, em Congonhas, houve reunião para tratar da questão, dentro do Decreto de Emergência do Município, com a presença da secretária Municipal de Planejamento e Gestão Lucimara Junqueira, o diretor de Patrimônio Histórico, Leonardo Silva e especialistas da Superintendência em Minas do Iphan.A intervenção nas outras capelas deverá ser executada ao longo do ano, com a autorização do Iphan. Após a reunião, todos os participantes fizeram uma visita e vistoria às capelas, juntamente com membros do escritório técnico do Iphan em Congonhas e representantes do Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico da cidade.Na chamada "cidade dos profetas", as seis capelas, com sete cenas que recriam a via-crúcis, atraem os olhares pelas esculturas em tamanho natural, feitas por Aleijadinho de 1796 a 1799, e as pinturas bíblicas de Manoel da Costa Ataíde (1762-1830).Com a quaresma e proximidade da semana santa, aumenta o fluxo de visitantes, que podem ver as esculturas também à noite. Em dezembro de 2013, foi inaugurada a iluminação cênica dos Passos da Paixão: Santa Ceia, Horto das Oliveiras, Prisão, Flagelação e Coroa de Espinhos, Cruz às Costas e Crucificação.Na Santa Ceia, agora com a cobertura em andamento, há um foco voltado para a figura do Cristo celebrando a eucaristia e outro dirigido para a mão esquerda de Judas Iscariotes, com o saco de moedas. Originalmente, as capelas funcionavam como oratórios, ficavam abertas e, ao que tudo indica, iluminadas com velas, daí a presença de candelabros presos ao teto.