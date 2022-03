Educação está no foco da Campanha da Fraternidade 2022

(foto: Reprodução da internet/Facebook/CNBB Nacional)



Olhos voltados para a educação, corações unidos pela paz e ritos tradicionais da Quarta-Feira de Cinzas, nas igrejas católicas. Começa hoje no país a Campanha da Fraternidade 2022 (CF-2022), com o foco num dos pilares mais importantes da sociedade, seguindo o lema bíblico, extraído de Provérbios 31,26,



Olhos voltados para a educação, corações unidos pela paz e ritos tradicionais da Quarta-Feira de Cinzas, nas igrejas católicas. Começa hoje no país a Campanha da Fraternidade 2022 (CF-2022), com o foco num dos pilares mais importantes da sociedade, seguindo o lema bíblico, extraído de Provérbios 31,26, “Fala com sabedoria, ensina com amor” . Em Belo Horizonte, o arcebispo metropolitano e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, lança a CF-2022 – Fraternidade e Educação durante missa às 19h30, na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital.

Junto aos pedidos de orações pela paz, nas igrejas da capital e interior de Minas haverá o momento de imposição das cinzas, durante as missas, quando o celebrante faz a cruz na cabeça do católico. A Arquidiocese de BH explica que a Quarta-Feira de Cinzas marca o início da quaresma e de preparação para a Semana Santa, “tempo de conversão, silêncio, oração, penitência e caridade”.





Com a imposição das cinzas, começa um período propício para a interioridade dos cristãos que desejam se preparar para viver o mistério Pascal – a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Assim, as cinzas, “símbolo da fragilidade e pequenez humana, significam um apelo à conversão”.

Dom Walmor se manifestou sobre a situação na Europa: “A guerra é expressão máxima do ódio, independentemente das dimensões do conflito. A invasão da Rússia à Ucrânia é sinal do fracasso humano na construção da paz. Uma inaceitável ofensiva bélica que somente gera morte e destruição. Nossa oração e nossa fé nos mantêm firmes no compromisso com a paz”.





Ação e reflexão

Pela terceira vez, a Campanha da Fraternidade da CNBB aborda a educação. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. Conforme o texto-base, “a realidade de nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da COVID-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”.





A presidência da CNBB explica, na apresentação, que se trata de uma campanha para refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva cristã. Assim, a educação é compreendida não apenas como um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada com todos os atores (família, Igreja, estado e sociedade). A CF-2022 é inspirada no Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Na carta convocação ao Pacto, o Pontífice apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada.





Serviço





Em Belo Horizonte





Abertura da Campanha da Fraternidade 2022 na Arquidiocese de BH, no Bairro Juliana, na Região Norte

Data:Hoje, às 19h30, durante celebração da missa pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)





No Brasil





Em nível nacional, a CF-2022 será lançada pela CNBB às 10h, com um vídeo, no canal da CNBB no Youtube e no Facebook.