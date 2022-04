Restaurada, capela do século 19 reabre em Lagoa Santa

Tombada pelo município, a Capela Nossa Senhora da Conceição estava fechada havia 12 anos (foto: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE/DIVULGAÇÃO )

Um espaço sagrado do fim do século 19 é reaberto à comunidade de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após 12 anos de portas fechadas, a Capela Nossa Senhora da Conceição, tombada pelo município e localizada no Morro do Cruzeiro, volta a receber os fiéis para celebrações e também visitantes interessados em contemplar, do alto, “uma das vistas mais bonitas do município”, segundo o titular da Paróquia Nossa Senhora da Saúde (à qual o templo está vinculado), padre Ednei Almeida Costa.









“Houve mobilização de toda a comunidade para a reabertura da capela. Conseguimos, com licença do Conselho Municipal de Cultura, auxílio do Memorial da Arquidiocese de BH e decisão judicial para o restauro integral da igreja, fazer a revisão de toda a parte elétrica, troca de parte do piso e pintura. Agora, vamos lutar para recuperar os elementos artísticos”.





(foto: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE/DIVULGAÇÃO) Em nota divulgada pela Arquidiocese de BH, está o depoimento da designer Júlia Pinheiro, moradora há 40 anos de Lagoa Santa e emocionada ao ver a capela restaurada. Quando criança, ela foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição em uma cerimônia tão marcante, que guarda na memória. “Um sonho de tantos anos, a gente fica até sem palavras de ver a capela assim”, disse Júlia, que acompanhou de perto o processo de restauro e gostou de ver preservadas as características originais do templo.





Campo de futebol





A comunidade, onde está a Capela Nossa Senhora da Conceição, fica numa região “muito carente”, segundo o padre Ednei, estando nos planos da paróquia buscar recursos para melhorar o campo de futebol da região com iluminação, banheiro, gramado, alambrado, entre outros benefícios.