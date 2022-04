Servidores se manifestam em defesa do Hospital Júlia Kubitschek

Manifestantes cobram ações tomadas pelo governo de Minas e alegam falta de diálogo (foto: Edésio Ferreira/EM/DA.PRESS)



Servidores e representantes do Sind-Saúde, do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro tomaram a entrada do Hospital Júlia Kubitschek, no bairro Milionários, Região do Barreiro, na manhã deste sábado (23/4).

Manifestantes protestam contra as últimas ações tomadas pelo governo de Minas. O executivo mineiro fechou o setor de urgência e emergência do hospital em 5 de abril e pretende fechar o ambulatório de atendimento à saúde da mulher alegando falta de profissionais para atender a população





O protesto contou com um carro de som. Na frente do Hospital, servidores deram as mãos e gritaram palavras de ordem.





Confira:





Governo





De acordo com o governo mineiro, o bloco cirúrgico do Hospital Júlia Kubitschek já está com cerca de 75% das obras concluídas.





O bloco passará a contar com sete salas - três a mais do que tem hoje - para atender às demandas de procedimentos eletivos que se acumularam no período pandêmico.





A capacidade de cirurgias será ampliada em cerca de 40%, impactando positivamente no acesso da população referenciada ao hospital.





Antes da pandemia, em 2019, foram realizados 3.885 procedimentos em diversas especialidades e níveis de complexidade.





“Os investimentos trazem mais tecnologia e precisão aos procedimentos, mais conforto e segurança para os usuários, aumento da oferta de cirurgias e outras melhorias para os profissionais e pacientes, com uma melhor distribuição do espaço e novas salas”, explica o diretor do Complexo de Especialidades, Samar Musse Dib.