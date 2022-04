Flávio Bolsonaro sobre Silveira: 'Julgamento político quem faz é o povo'

AM

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)





O filho “01” do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou em suas redes sociais que o fato de partidos de oposição ajuizarem ações para tentar derrubar o perdão presidencial concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) é a prova cabal de que a “questão não é jurídica, e sim política”.









O fato de partidos de oposição ajuizarem ações para tentar derrubar a graça presidencial concedida por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é a prova cabal de que a questão não é jurídica, e sim política. Julgamento político quem faz é o povo nas urnas, não o Judiciário. %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 22, 2022

“Julgamento político quem faz é o povo nas urnas, não o Judiciário”, escreveu.









LEIA TAMBÉM: Na Sapucaí, arquibancada grita: 'Lula lá' e 'Fora Bolsonaro' Ontem, Flávio compareceu ao desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio. Ele voltou a defender o indulto concedido pelo pai.





“Tenho certeza de que o presidente está no caminho certo. Ele não deixa nenhum soldado para trás. Por mais que não concorde com algumas coisas que o Daniel Silveira falava, com os exageros que falou, ele tem o direito de falar. O indulto usou a prerrogativa constitucional, e tenho certeza de que será obedecido por todos”, disse Flávio a jornalistas.





O senador ficou em um camarote no setor 3, que tinha na agenda shows de música sertaneja e rock.