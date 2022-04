Na Sapucaí, arquibancada grita: 'Lula lá' e 'Fora Bolsonaro'

Plateia pede volta do ex-presidente Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução) A arquibancada da avenida Marquês de Sapucaí pediu na noite de ontem, sexta-feira (22/4), a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a saída do presidente Jair Bolsonaro.





Os protestos aconteceram quando o presidente da Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) anunciou no sistema de som as escolas de samba que irão desfilar ao longo da noite, e a banda da Polícia Militar do Rio de Janeiro tocou o hino nacional.











Em meio ao samba enredo da Mangueira, que reverenciava Cartola, Jamelão e Delegado, os espectadores também começaram um coro. “Lula lá, Lula lá”.





Em outro momento, também durante o desfile da Mangueira, a plateia ainda gritou contra o atual. “Fora Bolsonaro”, ecoava na Sapucaí.





Após os gritos, alguns foliões que estavam nos camarotes, reagiram gritando "ei, Lula, vai tomar no c*".