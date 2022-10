Consumo de peru deve crescer neste Natal, comparado com ano passado

Um dos destaques também foi o peru, que apesar do crescimento pequeno neste ano, está melhor que no período pré-pandemia, em que sua expectativa de crescimento era zero (foto: Freepik/Reprodução)

Estado de Minas

Os supermercadistas filiados à Associação Mineira de Supermercados (AMIS) estimam que o consumo de peru deve crescer 3% no Natal neste ano. Para os outros produtos consumidos no Natal e nas festividades de fim de ano, espera-se ainda um crescimento de 8,5% em relação ao ano passado.

A sondagem foi feita com 90 empresas do ramo supermercadista, entre os dias 4 e 13 de outubro, analisando os produtos mais demandados nesse período, os “típicos” de fim de ano.

Antes da pandemia, o setor tinha projetado um crescimento geral de 3,5% (2018 x 2019). Agora, para 2022, o cenário subiu cinco pontos percentuais. Categorias de cervejas, vinhos e carnes, como lombo e pernil, puxam essa média das expectativas, com projeções acima de 10%. Um dos destaques também foi o peru. A previsão de vendas crescimento pequeno neste ano, mas está melhor que no período pré-pandemia, quando a expectativa de crescimento era zero.

Setor em Minas

No estado, os supermercados somam 10,7 mil lojas e têm faturamento de R$ 63,4 bilhões anualmente, com crescimento de 3,10% em 2021. São 358,7 mil colaboradores empregados de forma direta.

Para este ano (2022) , segundo as projeções dos supermercadistas da AMIS, pelo menos 85 unidades estão sendo abertas no estado com a geração de 9,5 mil novos postos de trabalho. De janeiro a agosto, último mês pesquisado, o crescimento real da demanda no setor ficou em 7,8%.

Fatores de otimismo

Uma parte do otimismo, de acordo com Alexandre Poni, presidente da AMIS, é o fato de a Copa do Mundo - que vai coincidir com o verão brasileiro, o que aumenta o consumo de bebidas - acontecer no final do ano, período em que naturalmente há um aumento de consumo dos produtos em geral.

Para atender a essa maior demanda de compras, os supermercados preveem também uma maior taxa de contratação com vagas temporárias para reforçar o atendimento. Ainda de acordo com a AMIS, 5,1 mil profissionais devem ser contratados temporariamente neste ano.

As vagas para novos colaboradores estão abertas diariamente, mas o setor passa por grandes dificuldades de preencher esses postos de trabalho, mesmo sem exigir experiência. As principais funções são de atendimento, embaladores, operadores de caixa, repositores e para áreas de açougue e padaria.