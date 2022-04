Expansão de supermercado vai criar 3.500 vagas

Atualmente, a rede de supermercados tem cinco lojas em Uberlândia (foto: Reprodução/Google Street View) Com abertura de mais cinco lojas em Uberlândia, a rede supermercadista Leal vai investir R$ 65 milhões até o fim de 2023 e promete aberturta de 3,5 mil vagas de empregos diretos e indiretos. A empresa ainda vai construir um centro de distribuição na cidade do Triângulo Mineiro.



A primeira das novas lojas será inaugurada no próximo mês, no Bairro Gravatás, Zona Sul da cidade, com geração de 100 empregos diretos e 300 indiretos.

LEIA MAIS 16:01 - 11/04/2022 Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda e CEO da BTG, morre aos 56 anos

15:15 - 11/04/2022 Minas Gerais é o segundo estado com mais vagas para transporte de cargas

11:40 - 11/04/2022 Semana Santa: Bacalhau pode custar até R$ 230 em BH, diz pesquisa

“Hoje, 90% dos nossos produtos são de produtores locais. É muito gratificante a gente poder crescer e investir na cidade. Eu cresci aqui e estamos com um plano muito arrojado, trazendo muitas inovações e coisas boas para a população. Além de novas lojas, temos nos modernizado para atender melhor os nossos clientes e proporcionar qualidade de trabalho aos colaboradores”, disse o diretor comercial da rede de supermercados Leal, Leandro Souza. A primeira das novas lojas será inaugurada no próximo mês, no Bairro Gravatás, Zona Sul da cidade, com geração de 100 empregos diretos e 300 indiretos.“Hoje, 90% dos nossos produtos são de produtores locais. É muito gratificante a gente poder crescer e investir na cidade. Eu cresci aqui e estamos com um plano muito arrojado, trazendo muitas inovações e coisas boas para a população. Além de novas lojas, temos nos modernizado para atender melhor os nossos clientes e proporcionar qualidade de trabalho aos colaboradores”, disse o diretor comercial da rede de supermercados Leal, Leandro Souza.



A projeção da empresa é que até o fim do próximo ano a expansão chegue com as demais quatro lojas nos bairros Jardim Holanda, Shopping Park, Novo Mundo e Jardim Célia.



Com os novos investimentos, serão, ao todo, 10 lojas em Uberlândia, com 12 mil metros quadrados de área comercial. A rede de supermercados conta com cinco lojas na cidade, nos bairros Roosevelt, Tibery, Mansour, Santa Mônica e Alvorada.



O Centro de Distribuição será instalado no Distrito Industrial.