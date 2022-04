Semana Santa: Bacalhau pode custar até R$ 230 em BH, diz pesquisa

Bacalhau pode custar até R$ 230 em BH e Região Metropolitana (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press em 28/02/2022) A Semana Santa teve início neste Domingo de Ramos (10/4) e como manda a tradição cristã, a Sexta-Feira da Paixão não se deve comer carne vermelha, por isso os peixes são mais procurados nesta época do ano. O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou um levantamento no início da Quaresma e apontou aumento de até 59% nos peixes em relação ao ano passado e agora um novo estudo mostra que na semana do feriado os preços não tiveram grandes mudanças, como era esperado.

O levantamento mostra uma comparação dos preços dos peixes frescos, camarão e bacalhau, nas principais lojas do Mercado Central e peixarias da Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizado entre os dias 01 a 04 de abril de 2022.





O quilo do Curimatã subiu de R$ 21,91 para R$ 22,31, um aumento de 1,83%. O quilo da Corvina subiu de R$ 23,98 para R$ 24,32, um aumento de 1,40%. O quilo da Sardinha subiu 6% passando de R$ 17,92 para R$ 19,01. A dúzia de ovos vermelhos subiu de R$ 10,25 para R$ 10,70, um aumento de 4,42%. A dúzia de ovos brancos subiu de R$ 8,71 para R$ 8,94, um aumento de 2,60%.

O consumidor que normalmente faz a compra dos pescados para a Sexta-Feira da Paixão na própria semana deve ter uma surpresa. Segundo Feliciano Abreu, economista e coordenador do site Mercado Mineiro, os preços costumam ter uma queda ao fim da Quaresma, mas este ano houve uma tímida redução e alguns produtos até aumentaram.





“A gente tinha uma expectativa até maior de redução nos preços, porque comparamos com o início do carnaval na Quarta-Feira de Cinzas. Acompanhamos esse período nos mesmos locais e a gente esperava uma queda maior porque normalmente isso aconteceria. Tem muita gente querendo queimar o estoque porque sabe que depois da Quaresma cai o consumo de pescados, embora a gente está vivendo um momento muito diferente porque a carne vermelha está muito cara. Acaba que os peixes ajudam a fazer uma concorrência”, observa o economista.

Por isso, para que o consumidor possa seguir o costume sem prejudicar o bolso, a pesquisa também mostra uma comparação dos preços em BH e Região Metropolitana. Segundo Feliciano, o consumidor deve ficar atento tanto ao preço quanto à qualidade do produto. “As variações são muito grandes, o consumidor tem que ficar muito atento. No caso do bacalhau, tem que ver a própria qualidade”, afirma.





Dados do levantamento revelam que a diferença entre os preços do Bacalhau Saithe chega a 160%, com valores que vão de R$ 49,80 até R$ 129,80. O Bacalhau Porto Imperial custa entre R$ 149,90 a R$ 230, diferença de 53%. O Camarão Sete Barbas G pode ser encontrado de R$ 39,90 até R$ 78, uma variação 95%. O Camarão Rosa Limpo Médio, pode custar de R$ 58 até R$ 144,90, variando 149%.





Entre os peixes frescos, também houveram variações significativas, como o quilo do Cascudo, que custa de R$ 20,90 até R$ 35, uma variação de 67%. O Quilo do Curimatã, custa de R$ 16,95 até R$ 28,90, uma diferença de 70%. O Quilo do Filé de Merluza, pode ser encontrado por R$ 25,90 até R$ 43,90, uma variação de 69%. O Quilo do Filé de Surubim, pode custar de R$ 49,90 até R$ 83,90, uma variação de 68%.





O quilo de Salmão pode custar de R$ 62,90 até R$ 129,90 com uma variação de 106%. O quilo da Sardinha custa de R$ 12,90 até R$25, uma variação de 94%. O quilo de Piratinga, custando de R$ 22,90 até R$ 39, com uma variação de 74%. O quilo da Tainha varia 54% custando de R$ 25,90 até R$ 39,90. O quilo do Filé de Tilápia, custando de R$ 32,90 até R$ 53, com uma diferença de 61%. O quilo do Surubim em posta custando de R$28,90 até R$59,90, variando 107%.