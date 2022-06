Rede BH de Supermercados anuncia investimento de R$ 150 mi em Uberlândia

Anúncio da rede varejista em Uberlândia na prefeitura (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

A rede de Supermercados BH vai investir R$ 150 milhões em Uberlândia com a construção de novas lojas na cidade do Triângulo Mineiro. O investimento deve gerar 1 mil empregos diretos a partir do ano que vem. A marca é a maior supermercadista de Minas Gerais e a quinta maior do Brasil.